Etelä-Saimaa: 2 Unlimited ja Mr. President Imatran ysärifestivaaleille ensi kesänä Imatran Go 90's -festivaali julkisti kaksi isoa artistinimeä perjantai-iltana. Imatralle Virran puistoon saapuvat ysärikomeetat Mr. President ja 2 Unlimited. Saksalainen Mr. President nousi listoille hitillään Coco Jambo vuonna 1996. Alankomaista ponnistava 2 Unlimited oli listojen kärjessä muutamaa vuotta aikaisemmin. Hittibiisi No Limit nousi myös Suomen singlelistan ykköstilalle vuonna 1993. Go 90's -festivaali järjestetään Imatralla 30. kesäkuuta ja 1. heinäkuuta. Samaan aikaan tapahtuma järjestetään myös Joensuussa. Ensi kesänä festivaali laajenee myös Tampereelle ja Turkuun. Mr. President ja 2 Unlimited esiintyvät kaikissa kaupungeissa. Lue koko uutinen:

