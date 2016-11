Uutinen

Etelä-Saimaa: Voiko ihminen olla instrumentti? Vastaus nähdään ja kuullaan Kaamospuhalluksessa Perinteinen nuorison suurtapahtuma Kaamospuhallus on taas lähellä Lappeenrannassa. Se järjestetään urheilutalolla huomenna perjantaina kello 18—23. Pääesiintyjinä ovat kotimaiset artistit Aurora ja Nopsajalka. Tapahtumaa juontaa Reckless Love -yhtyeen laulaja Olli Herman sekä Lappeenrannasta kotoisin oleva tubettaja Marakatti. Paikallisista esiintyjistä hardrock-yhtye The Rivet on tehnyt musiikkia jo kahden vuoden ajan. Tuore tapaus on Moodriders. Se lupaa tarjota musikaalinen show’n, jossa tutkiskellaan, voiko ihminen olla instrumentti. Aiempaan tapaan monilla järjestöillä ja yhteisöillä on omia toimintapisteitään Kaamospuhalluksessa. Vanhoista suosikeista mukana ovat muun muassa surffilauta, rodeohärkä ja elävä kirjasto. Uutuutena on muun muassa pelinurkkaus, jossa paikalla on myös pelikasvatuksen ammattilainen. Kaamospuhallus on päihteetön tapahtuma, jonka perunteisiin kuuluu sisälletuloiden puhalluttaminen ovella. Tapahtuman alaikäraja on 12 vuotta. Lue koko uutinen:

