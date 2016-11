Uutinen

Etelä-Saimaa: UPM tutkii tapoja tehdä lietteestä lannoitetta Lappeenrannassa UPM alkaa kehittää kierrätyslannoitetta Lappeenrannan Kaukaan tehtaan tutkimuslaitoksellaan. Kehitystyötä se tekee lannoite- ja kasviravinneyhtiö Yara Suomen kanssa, joka tekee omaa tutkimustaan Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. Yhteishankkeessa kehitetään tapoja sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä. — Meillä on ollut parikin hanketta, joissa on haettu parempaa hyödyntämistä sivu- ja jätevirroille. Lietteen kohdalla yleisin käsittelytapa tällä hetkellä on polttamine, UPM:n strategisten kumppanuuksien johtaja Esa Laurinsilta sanoo Polttaminen ei Laurinsillan mukaan kuitenkaan ole kaikista järkevin tapa. Lietteessä ei ole paljoa polttoarvoa. — Polttamisessa myös ravinteet, kuten fosfori ja kalium menevät hukkaan. Myös typpi menee poltossa. Tuhkaa käytetäänkin lähinnä maanparannusaineeksi. Yhtiöiden tavoitteena on kehittää tehokas teollinen kierrätysravinneratkaisu. Laurinsilta kertoo, että yhtiöt ovat jo aiemmin työstäneet tuotannon sivuvirtoja ja valmistelleet hanketta. Nyt hanke etenee seuraavaan vaiheeseen. — Tavoitteena on, että saamme valmiuden teolliseen tuotantoon. Vahvistetaan tämän tekninen ja taloudellinen kannattavuus. Lähdemme tekemään ja testaamaan eri koostumuksia ja tekemään viljelytestejä. Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma myönsi UPM:n ja Yaran hankkeelle 262 000 euron rahoituksen. Kaksivuotisen rahoituksen tarkoituksena on edistää ravinteiden kierrätystä. — Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa hankkeissa on tälläkin kerralla mukana useita yrityksiä, joten varmasti hankkeen myötä syntyy myös uutta liiketoimintaa, ylitarkastaja Anni Karhunen ympäristöministeriöstä sanoo. Laurinsilta kertoo, että tässä vaiheessa hanketta varten ei palkata uutta henkilöstöä Lappeenrannan tutkimuskeskukseen. Projektissa työskentelee yhteensä kuusi henkilöä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/UPM%20tutkii%20tapoja%20tehd%C3%A4%20lietteest%C3%A4%20lannoitetta%20Lappeenrannassa%20/2016121473374/4