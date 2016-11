Uutinen

Etelä-Saimaa: Taigarautiainen näyttäytyi Markku J. Hytöselle Lappeenrannan Toikansuolla, ”Se oli aikamoinen onnenkantamoinen” Lintujen tarkkailua ja valokuvausta harrastava lappeenrantalainen Markku J. Hytönen onnistui valokuvaamaan harvinaisen taigarautiaisen. Hytönen näki linnun torstaina aamupäivällä Lappeenrannan Toikansuolla, kello 10:n aikoihin. Hytönen kuuli tuttavaltaan, että Toikansuolla on nähty taigarautiainen. Hän kävi tiistaina ja keskiviikkona tutustumassa paikkoihin. Hän arveli keskiviikkona nähneensä vilauksen linnusta. — Menin torstaina sellaiseen paikkaan, josta oletin linnun löytyvän. Torstaina taigarautiainen tuli Hytösen mukaan niin hyvin näytille, että sen saattoi valokuvata. Hän odotteli kymmenen minuuttia, kun lintu ilmestyi. 40 minuutissa lintu oli tullut kuvausetäisyydelle. — Oli se aikamoinen onnenkantamoinen. Satumaista tuuria. Hän kertoo, että taigarautiaisen ilmestyminen oli tullut laajaan tietoon. Toikansuolla oli runsaasti väkeä kameroiden ja kiikarien kanssa lintuja tarkkailemassa. — Taigarautiainen on lymyilevä ja arka lintu, joten se ei välttämättä ole näyttäytynyt kaikille. Hytönen ei ole ainoa, jolle lappeenrantalainen taigarautiainen on näyttäytynyt. Katso asiasta täältä. Lue koko uutinen:

