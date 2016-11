Uutinen

Etelä-Saimaa: Svengi irrottaa tinakuoret — Imatra Big Band esiintyy ensimmäistä kertaa Maria Tyysterin kanssa Tangoon ei erityisemmin taivuta perjantain konsertissa Karelia-salissa. Imatra Big Band esiintyy silloin ensimmäistä kertaa yhdessä tangokuningatar Maria Tyysterin kanssa. — Tällä kertaa konsertin kokoonpano on hyvin Imatra–Lappeenranta-keskeinen, kun laulusolistinakin kuullaan lappeenrantalaislähtöistä Tyysteriä, Imatra Big Bandin puheenjohtaja Kari Vaittiniemi toteaa. Suklaasydän-konsertin ohjelmistossa pääpaino on perinteisessä suomalaisessa viihdeiskelmässä. Tekijöiden tarkoituksena on tarjota hyvin kevyt ja viihteellinen ilta kuulijoille marraskuun keskellä. — Esitämme paljon muun muassa Laila Kinnusen musiikkia, kuten konsertin nimestäkin voi jo päätellä, Vaittiniemi kertoo. Suklaasydän-konsertti Imatralla Karelia-salissa perjantaina 11.11. kello 19. Lue koko uutinen:

