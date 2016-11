Uutinen

Etelä-Saimaa: Suuren Sarviniemen alue jää virkistyskäyttöön — mökit ehkä puretaan Taipalsaaren Sarviniemen alueella on tehty reviirijakoa. Puolustusvoimat on päättänyt, ettei se ulota harjoituksiaan Suureen Sarviniemeen. Taipalsaaren kunta voi vuokrata niemen Metsähallitukselta virkistyskäyttöön. Suuren Sarviniemen alueen ja puolustusvoimien käyttöön jäävän muun Sarviniemen alueen raja on määritelty, kertoo Maasotakoulun esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mikko Viitala. Puolustusvoimien hallinnoimalla alueella puretaan Pienen Sarviniemen huonokuntoiset laiturit ja todennäköisesti myös entisen lomakylän mökit. Rakennusten mahdollisen purkamisen jälkeen alueella on ajoittain puolustusvoimien harjoituksia. Niiden ajaksi alueelle tulee kieltokyltit. Muulloin puolustusvoimien alueella saa liikkua ja vaikka marjastaa, mutta ei yöpyä. Puolustusvoimien nykyiset aluemerkinnät jäävät Sarviniemen alueelle johtavien teiden varsille. Mikko Viitalan mukaan ne muistuttavat muun muassa, että sotilaspoliisi voi puuttua alueen mahdollisiin järjestyshäiriöihin. Suureen Sarviniemeen pääsee puolustusvoimien käytössä olevan alueen läpi nykyistä tietä pitkin. Niemessä on jo nyt Taipalsaaren kunnan omistama venelaituri. Sarviniemen käyttöä on suunniteltu puolustusvoimien, Etelä-Karjalan liiton, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja Taipalsaaren kunnan yhteistyössä. Viime kesän ajan kartoitettiin verkkokyselyllä kansalaisten näkemyksiä Sarviniemen käytöstä ja kehittämisestä. Tiedotteen mukaan kyselyyn vastasi 165 henkilöä. Suurin osa heistä toivoi alueen säilyvän luonnontilassa ja virkistyskäytössä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Suuren%20Sarviniemen%20alue%20j%C3%A4%C3%A4%20virkistysk%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89m%C3%B6kit%20ehk%C3%A4%20puretaan/2016121474180/4