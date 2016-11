Uutinen

Etelä-Saimaa: Ravintola Olé haettu konkurssiin Lappeenrannan Raatimiehenkadulla toiminut espanjalaistyyppinen ravintola Olé on haettu konkurssiin. Ravintola on ollut suljettuna 4. marraskuuta alkaen. Oléta haki konkurssiin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4. lokakuuta. Etelä-Karjalan käräjäoikeus ei vielä ole saanut ravintolaa pyörittäneeltä T&T Palvelut -yhtiöltä vastausta lausumapyyntöönsä, joten ratkaisua asiassa ei vielä ole tehty. Vastauksen määräpäivä oli 24. lokakuuta. Kaupparekisterin tietojen mukaan yrityksen tulos kääntyi tappiolliseksi vuonna 2014. Edellisenä vuonna liikevaihto oli vielä 887 000 euroa ja tulos plussalla. Vuonna 2015 liikevaihto oli laskenut 590 000 euroon ja tappio syventynyt. T&T Palvelut -yhtiöstä ei torstaina haluttu kommentoida tilannetta. Ravintola on perustettu vuonna 2009. Lue koko uutinen:

