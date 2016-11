Uutinen

Etelä-Saimaa: Petter Sairasen Saimaa-maisemaa kuunnellaan tänä iltana kaupunginteatterissa Lappeenrantalaisen kirjailijan Petteri Sairasen kuunnelmasta järjestetään yhteinen kuuntelutilaisuus Lappeenrannan kaupunginteatterissa tänään torstaina. Tilaisuus on Maisema tänä iltana -kuunnelman ensiesitys. Kuunnelma perustuu Sairasen kesäpaikassaan, Saimaan saaressa, pitämiin runollisiin päiväkirjoihin. Teksti kertoo Saimaan saariston luonnosta ja ihmisistä sekä joutilaisuudesta ja eheydestä. Kuunnelman on ohjannut Jarno Kuosa. Äänisuunnittelun on tehnyt Ville Leppilampi. Kaupunginteatterin näyttelijöistä kuunnelmassa ovat mukana Marja-Liisa Ketola, Sami Lanki, Anna-Kaisa Makkonen ja Samuli Punkka. Kuunnelma nauhoitettiin kaupunginteatterin studiossa huhtikuussa. Maisema tänä iltana on Ylen Radioteatteri liikkeellä -sarjan yhdeksäs osa. Projekti on tuottanut kymmenen kuunnelmaa kymmenessä eri kaupungissa yhteistyössä paikallisten teattereiden kanssa. Projektilla on haluttu tuoda esille Radioteatterin 90-vuotista taivalta ja saada radiokuunnelmiin lisää moniäänisyyttä. Teatterin ensi-illan jälkeen kuunnelma esitetään Yle Radio 1:n taajuudella sekä Yle Areenassa sunnuntaina 13. marraskuuta klo 15. Maisema tänä iltana -kuunnelma Lappeenrannan kaupunginteatterissa to 10.11. klo 19. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Petter%20Sairasen%20Saimaa-maisemaa%20kuunnellaan%20t%C3%A4n%C3%A4%20iltana%20kaupunginteatterissa/2016121473821/4