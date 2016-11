Uutinen

Etelä-Saimaa: Luonnonsuojelijat vastustavat Tornatorin Imatran saariin suunnittelemia hakkuita Tornatorin Imatran Haapa-, Mikon- ja Kuusikkosaariin suunnittelemat hakkuut herättävät vastustusta. Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjalan mielestä yritykselle ei pitäisi myöntää saariin maisematyölupaa. Yhdistysten mielestä hakkuut tuhoaisivat Imatran edustan arvokasta saariluontoa ja virkistysalueita. — Olemme jättäneet asiasta kirjallisen muistutuksen Imatran kaupungille, kertoo Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Jantunen. Tornator on hakenut Imatran kaupungilta maisematyölupaa saarissa tehtäville yhteensä 27 hehtaarin hakkuille. Niistä uudistus- eli avohakkuiden osuus on 13,2 hehtaaria. Yhdistyksistä avohakkuut eivät sovi virkistysalueille. Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys esittääkin luopumista kokonaan saarten metsätalouskäytöstä ja ehdottaa ennallistamistoimia luonnon arvojen palauttamiseksi. Tornatorin maisematyölupa on parhaillaan lausuntokierroksella. Imatran kaupungin kaavoitus on antanut jo oman lausuntonsa. — Se on hakkuita puoltava, mutta siinä viitataan kaavamääräyksiin ja todetaan, että luontoa tuhoavia toimenpiteitä ei saa tehdä, kertoo korjausrakennusinsinööri Pertti Purovaara Imatran kaupungilta. Hakemukseen odotetaan vielä Imatran seudun ympäristötoimen lausuntoa. — Asia valmistellaan huolellisesti, koska kysymyksessä on tärkeä kohde, toteaa Purovaara. Hän ennakoi, että ratkaisu asiasta menee ensi vuoden puolelle. Hakkuut olisivat toteutuessaan ajankohtaisia ensi kesänä. Lue koko uutinen:

