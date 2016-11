Uutinen

Etelä-Saimaa: Lumiaura eksyi reitiltä lentokentän kuntopolulle – 300 metrin lumeton pätkä merkitty lippusiimoilla Reitiltä eksynyt lumiauran kuljettaja aurasi epähuomiossa lumia lentokentän kuntopolulta keskiviikkoaamuna. Kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että lumeton pätkä on noin 300 metrin pituinen. — Siinä ei pysty hiihtämään. Olemme laittaneet sinne lippusiimat varoittamaan paikasta. Tuiskuava lumi voi peittää paikan, eikä lumetonta osuutta ehkä huomaisi. Vastaava tiemestari Matti Himmi kertoo, että urakoitsijan sijaistava aurakuski oli auraamassa Tuomikadun pyörätietä, kun tämä oli epähuomiossa kääntynyt kuntopolulle. — Näitä sattuu. Siinä on sellainen yhteys kevyen liikenteen väylältä kuntopolulle. Hän oli katsonut, että väylä jatkuu aidan vieressä ja jatkanut matkaa. Himmi sanoo, että lumeton pätkä on tasamaalla, joten vaaratilanteita siinä tuskin pääsee syntymään. — Siinä kun ottaa sukset pois ja kävelee hetken, niin pystyy kiertämään koko lenkin. Himmi kertoo liikuntatoimen ajavan paikalle lunta, jotta pätkä saataisiin peittoon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Lumiaura%20eksyi%20reitilt%C3%A4%20lentokent%C3%A4n%20kuntopolulle%20%E2%80%93%20300%20metrin%20lumeton%20p%C3%A4tk%C3%A4%20merkitty%20lippusiimoilla/2016121473510/4