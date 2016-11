Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnoituksen kärjen tiilitalo tarjolla vuokralle — kaupunki vinkkaa majoituspalveluiden tarpeesta Lappeenrannan kaupunki hakee vuokralaista Linnoituksen kärjessä olevaan Satamatie 8:n kiinteistöön. Se on Hiekkalinnaa vastapäätä. Kaupunki toivoo rakennukseen yritystoimintaa, joka edistäisi Linnoituksen matkailua. Vuosina 1914—15 valmistunut punatiilitalo kuuluu Linnoituksen historiallisiin arvorakennuksiin. Se peruskorjattiin vuonna 2001. Rakennus vapautui vuokrattavaksi, koska siellä viimeksi toiminut Maahanmuuttovirasto siirsi toimintansa Lappeenrannan keskustaan entiseen Lappeenrannan Energian taloon. Satamatien kiinteistössä on on huonealaa yhteensä 741 neliötä osin kahdessa kerroksessa. Pääosa on korkeaa tilaa. Kaupunki listaa tiedotteessa Linnoituksen tarjontaa turisteille tapahtumista museoihin ja vinkkaa, että majoituspalvelut vielä puuttuvat. — Satamatie 8 soveltuisi majoituspalveluille sijainniltaan hyvin, mutta itse rakennus edellyttäisi muutostöitä soveltuakseen majoituskäyttöön, kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen toteaa tiedotteessa. Sen mukaan uuden vuokralaisen on mahdollista liittää myös viereinen Satamatie 6:ssa sijaitseva 497 neliömetrin suuruinen rakennus yritystoimintaansa palvelevaan kokonaisuuteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Linnoituksen%20k%C3%A4rjen%20tiilitalo%20tarjolla%20vuokralle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kaupunki%20vinkkaa%20majoituspalveluiden%20tarpeesta/2016121473141/4