Etelä-Saimaa: Liikenneympyrän 20-metrinen kuusi on pystyssä – katso upea video jättiläisen pystytyksestä Lappeenrannan näyttävin joulukuusi on päässyt paikoilleen. Valtakadun liikenneympyrän noin 20 metriä korkea jättiläiskuusi tuotiin erikoiskuljetuksena Joutsenosta hieman ennen kello 11:tä torstaina aamupäivällä. Puolisen tuntia myöhemmin kaupungin viisihenkinen työryhmä nosturiyrittäjän avustuksella oli saanut kuusen pystyyn. Työnjohtaja Tarmo Hellström kertoi, että pystytys sujui ilman ongelmia. — Kaikki meni hyvin. Saimme kuusen helposti paikoilleen, ja suorassa se näyttäisi olevan, mitä äsken katselin. Hellström kertoo, että liikenneympyrän keskellä on kuusta varten valmiina betonilla vahvistettu kuoppa, johon kuusi kiilataan puukiiloilla. — Kuusi pysyy pystyssä kovemmallakin tuulella, Hellström vakuuttaa. Kaupunki on kuluvan viikon aikana pystyttänyt joulukuusia eri puolille. Kaikkiaan kuusia tuodaan tänä vuonna kahdeksaan eri kohteeseen. Kuuset ovat pääasiassa kaupunkilaisten pihakuusia, joita he ovat ehdottaneet kaupungille joulukuusikäyttöön. Kaksi kuusista on haettu metsästä. Liikenneympyrän kuusi on Joutsenosta Elvi ja Seppo Partasen mailta. Lue koko uutinen:

