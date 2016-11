Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaispanimo tuo oluensa ravintoloihin viikonloppuna – tavoitteena myynti myös ruokakaupoissa Panimoyhtiö Tujun ensimmäiset oluet tulevat ravintolamyyntiin viikonloppuna. Tujun ensimmäiset markkinoille tulevat oluet ovat tyyliltään Session IPA ja jenkkihumaloitu Saison. Panimon tavoitteena on saada IPA-oluensa myös ruokakauppajakeluun. Sessio-oluen ensierä päätyi ravintoloihin, koska se sisältää alkoholia kolmosolutta enemmän. Saison on tuntuvasti vahvempaa. Panimoyhtiö Tuju jatkaa lappeenrantalaisia panimoperinteitä Valion vuokralaisena Harapaisessa. Panimoyrittäjät Jukka Mononen ja Tuomas Mäkiniemi ovat paikallisia pitkän linjan olutharrastajia. Lappeenrannassa keväällä tuotantonsa aloittaneen pienpanimon pullo-oluita on saatavilla useissa lappeenrantalaisissa ravintoloissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Lappeenrantalaispanimo%20tuo%20oluensa%20ravintoloihin%20viikonloppuna%20%E2%80%93%20tavoitteena%20myynti%20my%C3%B6s%20ruokakaupoissa/2016121474343/4