Uutinen

Etelä-Saimaa: Laatokan Karjalan taistelutantereet kohdalleen sotakartaston avulla Kollaa, Lemetti, Tolvajärvi, Tyrjä ja monet muut viime sotien kuuluisat taistelupaikat löytyvät aiempaa helpommin uudesta julkaisusta. Siihen on koottu Laatokan Karjalan sodanaikaiset kartat. Karttakeskuksen julkaisema Laatokan Karjalan sotakartasto 1939–1944 -niminen kirja sisältää kartat Laatokan pohjoispuolisesta luovutetusta Karjalalasta. Siinä om Laatokan Karjalan, Raja-Karjalan ja Ilomantsin eteläosan topografiset yleiskartat 1920–1940-luvulta mittakaavassa 1:100 000 sekä tarkat 1:20 000 -kartat tärkeimmistä taistelualueista pienennettynä mittakaavaan 1:30 000. Yksityiskohtaisista kartoista voi tunnistaa jopa yksittäisiä taloja. Kullakin aukeamalla on kartta-alueen sotatapahtumat esittelevä teksti, jonka tärkeimmät paikat on osoitettu kartalta. Kuvituksena on sodanaikaisia valokuvia karttojen alueelta. — Kartoille on lisätty nykyinen valtakunnanraja kesän 1941 hyökkäysvaiheen operaatioiden hahmottamisen helpottamiseksi, Karttakeskuksen tiedotteessa todetaan. Sen mukaan sotakartasto toimii sekä itsenäisenä tietoteoksena että apuvälineenä muun sotahistoriallisen kirjallisuuden rinnalla. — Sodassa esikuntien upseerit käyttivät juuri samoja topografisia karttoja, joten sotapäiväkirjat ja muut arkistolähteet aukeavat aivan eri tavalla karttojen avulla,sotahistorioitsija Ari Raunio toteaa tiedotteessa. Raunio on kirjoittanut teoksen tekstin, Mikko Lanz on vastannut kirjan kartografisesta suunnittelusta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Laatokan%20Karjalan%20taistelutantereet%20kohdalleen%20sotakartaston%20avulla/2016121473315/4