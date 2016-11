Uutinen

Etelä-Saimaa: Kurkumasta odotetaan apua vakaviin sairauksiin Antibiooteille vastustuskykyisiin bakteeri-infektioihin ja syöpäsairauksiin haetaan apua luonnon maustekasveista. Farmasian asiantuntijat odottavat jo lähivuosien tuovan luotettavaa tutkimustietoa mausteiden lääkinnällisestä tehosta myös muistisairauksiin ja aivojen verenkiertohäiriöihin. Intialaista kurkumaa ja sen sisältämää kurkumiini tutkitaan parhaillaan laajasti. — Siitä toivotaan syöpälääkettä, joka pystyisi tunnistamaan ja nujertamaan syöpäsolut, mutta jättäisi terveet solut rauhaan. Tässä piilee iso haaste, koska tähänastiset lääkkeet ovat tuhonneet valikoimatta ne molemmat, kertoo farmasian tohtori Yvonne Holm Helsingin yliopistosta. Kurkumiinia sisältäviä ravintolisiä käytetään jo yleisesti nivelvaivoihin lieventämään kipua ja jäykkyyttä. Vakavien sairauksien lääkkeiksi mausteilla on kuitenkin pitkä tie. Tarvitaan 10—15 vuoden kliiniset kokeet ihmisillä, ennen kuin tieteellinen näyttö on riittävä. Kurkuman osalta työ on edennyt jo loppusuoralle. — Vakaviin sairauksiin voi käyttää vasta harvoja mausterohtoja. Edessä on tutkimuksen pitkä ja kallis tie. Mutta uusien lääkkeiden löytäminen on tärkeää, koska resistenssiongelman vuoksi yhä pienempi osa ihmisistä hyötyy synteettisistä lääkkeistä, toteaa professori Olavi Pelkonen Oulun yliopistosta. Lue lisää torstain Hyvinvointi-teemasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/10/Kurkumasta%20odotetaan%20apua%20vakaviin%20sairauksiin/2016121445158/4