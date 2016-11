Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotihoito saa lisämiljoonan, mutta samalla ympärivuorokautiset hoitopaikat vähenevät Eksote palkkaa ensi vuonna 30 uutta työntekijää kotihoitoon, varautuu laajaan päivystykseen sekä lyhentää hoitojonoja, jos budjettiesitys menee läpi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus hyväksyi esityksen osaltaan keskiviikkona. Kotihoito saa miljoonan euron lisäsatsauksen. Tänä vuonnakin kotihoito on vahvistunut, minkä lisäksi olisi tulossa ensi vuonna vielä 30 uutta hoitajaa. Terveys- ja vanhuspalvelujen johtajan Tuula Karhulan mukaan joillakin työntekijöillä on jopa kohtuuton taakka. Eksote jatkaa laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämistä. 30 paikkaa häviää ensi vuonna. Eksote aikoo lakkauttaa muun muassa Rautjärven 15 paikan vuodeosaston ensi keväällä. Toimivaksi havaittu Päivystys olohuoneessa -hanke laajenee Imatran seudulle, jonne perustetaan uusi yhden hengen ensihoidon yksikkö. Se on valmiudessa 24/7, eli toiminnan pyörittämiseen vaaditaan useita ensihoitajia. Isoille terveysasemille perustetaan walk in -vastaanottoja. Armilaan ja Honkaharjuun palkataan hoitajia lisää niin, että ei-päivystyksellisissä asioissa voi marssia hoitajan luo saamaan apua. Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi maan 12:sta laajan päivystyksen sairaaloista. Toimintaa aloitellaan ensi vuonna. Karhulan mukaan leikkaussali- ja välinehuolto sekä röntgen saavat 0,7 miljoona euroa. Leikkaussalihoitajia palkataan niin, että käytettävissä on yksi leikkaussali lisää. Palkkatuella työllistäminen lisääntyy huomattavasti, kun Eksote varaa palkkatukeen lisää 900 000 euroa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

