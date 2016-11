Uutinen

Etelä-Saimaa: KalPa tuo Kisapuistoon tuttuja naamoja, mutta tehokkain pelaaja löytyy SaiPasta Puolentoista viikon mittainen maajoukkuetauko on ohi ja SaiPan pelit jääkiekkoliigassa jatkuvat tänään kotiottelulla sarjakakkosta KalPaa vastaan. Liigan vahvasti aloittaneet kuopiolaiset marssittavat Kisapuistoon SaiPan riveistä edellisiltä kausilta tuttuja pelaajia, kuten Jesse Mankisen, Jaakko Rissasen ja Tommi Jokisen. Savon keltamustien ykkösketjua johtava Rissanen on ollut alkukaudella joukkueensa tehokkain pelaaja. 16 ottelussa on syntynyt pisteet 5+9=14. Toista kauttaan Kuopiossa kiekkoileva SaiPa-kasvatti Mankinen on kerännyt tehot 6+6=12 ja on KalPan pistepörssissä toisena. Vaikka SaiPan sijoitus löytyy kuusi pistettä pudotuspeliviivan alapuolelta, otteluparin tehokkaimmat pistenikkarit tulevat sputnikkien riveistä. Keskushyökkääjä Matti Järvinen on kerännyt pisteet 2+13=15 ja hänen ketjukaverinsa Curtis Hamilton tehot 10+3. Liigan pistepörssissä Järvinen on viidentenä. Tiistaina Växjö Lakersia vastaan pelatussa CHL:n pudotuspeliottelussa loukkaantunut Brock Trotter on tänään sivussa, ja Järvisen ketjun toiselle laidalle on nostettu Elmeri Kaksonen. Myös puolustaja Kalle Maalahti on loukkaantunut. Lasse Lappalaisen kanssa SaiPan toisessa puolustajaparissa pelaa Jere Sneck. SaiPan aloittava maalivahti on Juho Olkinuora. Jussi Markkanen on merkattu kakkosvahdiksi.

