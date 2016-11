Uutinen

Etelä-Saimaa: Gallup: Mitä ajatuksia Donald Trumpin voitto sinussa herätti? Eija Nokelainen, Lappeenranta — En ollut hänen kannallaan. Hän on liian suorasukainen, liian semmoinen... en oikein välitä. Kun käytöstä katselee, niin ei se ole presidentin käytöstä. Karri Kaipainen, Lappeenranta — Jos tämä nyt auttaisi siihen, että idän ja lännen välit paranisivat. Ainakin kaupankäynti itään voisi vilkastua, kun se nyt on ollut jumissa. Merja Häkkinen, Joutseno — Aika yllättävältä se tuntui, ja aika pelottavalta. Hän on niin arvoituksellinen. Jotenkin nöyryyttävää oli se, miten hän esitti Clintonia, kun tämä voi huonosti. Miten voi ratsastaa toisen sairaudella? Jyrki Häkkinen, Joutseno — Tämä on jatkoa sille, mitä muualla maailmassa on tapahtunut. Taustalla on kansan tyytymättömyys, menetetyt työt ja globalisaatio. Mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa maailmankauppaan ja moneen muuhun asiaan, ja onko hän niin jyrkkä kuin uhkasi. Antti Poutanen, Lappeenranta — Olihan se! En olisi uskonut, että Trump valitaan. Itse olin Clintonin kannalla. Varmaan Yhdysvalloissa on vain vielä se ajattelutapa, että mies on parempi. Anne-Mari Aflecht, Lappeenranta — Kyllähän valinta yllätti. Ajattelin aluksi, että kyseessä on vain show. Tuntui, että Trump tykkää draamasta ja haki vain huomiota eikä ottanut asiaa tosissaan.

