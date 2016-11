Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa on nyt paljon myyriä — odotettavissa on taimikkotuhoja Myyräkannat ovat runsastuneet Itä-Suomessa, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Etelä-Karjala kuuluu alueeseen, missä on talven aikana odotettavissa taimikkotuhoja. Luken mukaan Etelä- ja Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on nyt runsaasti sekä peltomyyriä että metsämyyriä. Peltomyyrä on pahin taimituholainen. — Metsänomistaja voi todeta oman taimikon jyrsijätilanteen esimerkiksi vastasataneeseen lumeen piirtyneiden myyrien jälkipolkujen määrästä, todetaan Luken tiedotteessa. Siinä kehotetaan riskialueiden metsänomistajia ehkäisemään tuhoja. — Talvehtivaa myyräkantaa voi pyrkiä rajoittamaan loukkupyynnillä. Arvokkaimmat taimet kannattaa lisäksi turvata taimisuojilla. Myyrien pääsyä taimien kimppuun voi ehkäistä polkemalla lunta taimen ympäriltä. Luke muistuttaa, että metsämyyrät samoin kuin metsähiiret hakeutuvat syksyllä sisätiloihin lämmön ja ruuan perään. — Molempia lajeja kannattaa pyytää loukuilla pois ihmisasutuksista sitä mukaa, kun niitä tiloihin hakeutuu. Etenkin metsämyyrien poistaminen on Luken mukaan tärkeää, sillä laji kantaa ja levittää myyräkuumetta aiheuttavaa Puumala-virusta. Virus tarttuu ihmisiin myyrän virtsan saastuman pölyn mukana hengitysteitse. Lue koko uutinen:

