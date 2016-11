Uutinen

Etelä-Saimaa: Viisipäiväinen Ja kitara soi -festivaali tarjoaa kantaesityksiä, jazzia, barokkia ja paljon muuta Jyrki Myllärisen johtama Ja kitara soi -festivaali alkaa tänään keskiviikkona. Lappeenrannan musiikkiopistolla kuultavassa avauskonsertissa kuullaan saksalaisen Hans Werner Henzen monologiooppera El Cimarrón, joka kertoo kuubalaisen vapaustaistelijan Esteban Montejon tarinan. El Cimarronin roolissa on baritoni Jussi Lehtipuu. Esityksessä soittavat kitaristi Otto Tolonen, huilisti Mikael Helasvuo ja lyömäsoittaja Harri Lehtinen. Festivaali jatkuu torstai-iltana, jolloin Lappeenrannan kaupunginorkesteri kantaesittää Harri Vuoren säveltämän konserton kitaralle ja orkesterille. Vuoren mukaan tehtävä oli haastava. — En soita itse kitaraa, joten ensin piti päästä sisään soittimen logiikkaan niin, ettei sävellykseen vain tule mahdottomuuksia. Istuin koko ajan kitara kädessä, Vuori sanoo. Säveltäjän piti huomioida, että akustinen kitara on hiljainen soitin. Sen takia hän jätti konsertosta pois kaikkein äänekkäimmät puhaltimet ja otti mukaan harpun. — Harppu on soittimena vähän samaa sukua kuin kitara. Niiden yhdistelmällä sai aikaan aika mukavia juttuja. Cthultu's Dreams -niminen teos on saanut Vuoren mukaan vaikutteita amerikkalaiselta erakkokirjailijalta H.P. Lovecraftilta, jonka Cthultu-mytologia kertoo maailmaa ja universumia hallinneista, jumalten kaltaisista olennoista. Solistina soittaa kitaristi Jyrki Myllärinen. Perjantaina Mikael Helasvuo ja fortepianisti Tuija Hakkila esiintyvät yhdessä Raatihuoneella. Konsertissa soi barokki. Perjantaina ravintola Teerenpelissä kuullaan jazztrio Grímseytä kitaristi Matti Saarisen johdolla. Lauantai-iltana Kehruuhuoneella kuullaan säveltäjä ja ohjaaja Tiina Myllärisen multimediateos, jonka solistina toimii kitaristi Otto Tolonen ja elektronisesta toteutuksesta vastaa Alejandro Olarte. Illan toisessa esityksessä lavalle nousee kitaristien muodostama Kekkonen-kvartetti. Sunnuntainen päätöskonsertti musiikkiopiston salissa on samalla Jyrki Myllärisen toisen tohtorikonsertin kenraali Moderni modernimpi. Myllärinen esittää kaksi soolokitaralle sävellettyä kantaesitystä Ville Raasakalta ja Lauri Kilpiöltä. Lue koko uutinen:

