Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäjän pitkäikäinen korkeapaine saattaa antaa ensi viikolla periksi, sää voi lauhtua reilusti lumipyryn säestyksellä Ilmatieteen laitoksen mukaan lähipäivät jatkuvat Etelä-Karjalassa tasaisessa pakkassäässä. Lunta tulee lisää torstaina. Perjantaiaamuun mennessä uutta lunta on kertynyt Parikkalan seudulle kymmenisen senttiä ja Lappeenrannan seudulle viitisen senttiä. Siihen enin lumentulo sitten loppuu vähäksi aikaa. Meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitoksesta kertoo, että viikonlopun lumisateet näyttävät jäävän heikoiksi. Ensi viikon puolivälin jälkeen, torstain maissa, sää saattaa muuttua rajusti. Bergmanin mukaan lauhaa ja kosteaa ilmaa on tyrkyllä lounaan, lännen suunnasta, mutta vastassa on Venäjältä Pohjois-Skandinaviaan ulottuva korkeapaine. Nyt näyttää meteorologin mukaan mukaan siltä, että korkeapaine antaisi tilaa lauhoille virtauksille, mutta varmaa se ei ole. Venäjän korkeapaine on ollut harvinaisen pitkäikäinen. Se toi lokakuussa viikkokausien kuivuuden ja tuo nyt talvisen pakkasilman. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Ven%C3%A4j%C3%A4n%20pitk%C3%A4ik%C3%A4inen%20korkeapaine%20saattaa%20antaa%20ensi%20viikolla%20periksi%2C%20s%C3%A4%C3%A4%20voi%20lauhtua%20reilusti%20lumipyryn%20s%C3%A4estyksell%C3%A4/2016121471991/4