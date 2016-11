Uutinen

Etelä-Saimaa: Tax free -myynti kasvoi lokakuussa Lappeenrannassa Tax free -myynti laahasi Global Blue Finlandin tilastojen mukaan lokakuussa edelleen viime vuotta jäljessä. Myynti on Lappeenrannassa laskenut 21 prosenttia viime vuodesta, mutta viime vuoden lokakuuhun verrattuna myynti on noussut kymmenellä prosentilla. Lappeenrannan osuus koko maan tax free -myynnistä on tänä vuonna ollut 17, 3 prosenttia. Lokakuun osuus on 18,4 koko maan myynnistä. Tiedot ovat Global Blue -yhtiön lokakuun tilastoista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Tax%20free%20-myynti%20kasvoi%20lokakuussa%20Lappeenrannassa/20161654/4