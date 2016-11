Uutinen

Etelä-Saimaa: Raju lumimyrsky voisi laittaa Kisapuiston jäähallin käyttökieltoon tilapäisesti Lappeenrannan Kisapuiston jäähallin kattoa pitää puhdistaa lumesta säännöllisesti läpi talven. Jos katon uusi, syksyllä asetettu lumikuorman enimmäisraja ylittyy lumitöistä huolimatta, jäähalli asetetaan tilapäiseen käyttökieltoon, kunnes lunta on saatu poistettua katolta riittävästi. Kaupunki laati keskiviikkona asiasta tiedotetta, joka on tarkoitus lähettää kaikille jäähallin käyttäjille torstaina iltapäivällä. — Seurojen täytyy varautua ja olla tietoisia, että mikä tahansa tapahtuma talvella voi peruuntua kovasta lumisateesta johtuen. Halli voidaan joutua tyhjentämään jopa kesken tapahtuman, liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman toteaa. Kisapuiston katosta teetettiin tänä vuonna lakisääteinen kuntotutkimus, jonka lisäselvitykset jatkuvat yhä. Tutkimus osoitti, että katon liimapuupalkeissa on halkeamia. Halkeamien ja nykyisten turvallisuusmääräysten vuoksi katon sallittu lumikuorma on aiempaa pienempi, enintään 60 kiloa neliömetriä kohti. Kovin nopeasti tai yllättäen raja-arvo ei silti ylity. Käytännössä Kisapuiston katon lumikuorman raja-arvon rikkoutuminen vaatii pitkäkestoista ja voimakasta lumisadetta. — Kaupunki tekee kaiken minkä voi, jotta tapahtumia ei peruttaisi talven aikana. Se riski on kuitenkin olemassa, Oksman toteaa. Lue lisää aiheesta lehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

