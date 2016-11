Uutinen

Etelä-Saimaa: Pakkanen paukkuu ja lunta sataa – laskettelukeskusyrittäjä ei silti lupaa kauden avausta: ”Pakkaslumesta on huono tehdä lumiukkoakaan” Lämpötila on ollut Etelä-Karjalassa pakkasella jo pidemmän aikaa ja lunta sataa. Voisi luulla, että laskettelukeskukset jo virittelisivät kauden avajaisiaan. Näin ei kuitenkaan vielä ole. Yrittäjä Jyri Paunonen Joutsenon Myllymäen laskettelukeskuksesta kertoo, ettei luonnonlumesta tällä hetkellä juuri ole iloa. — Jos puoli metriä tulee lunta, on siitä joku henkinen apu. Pakkaslumesta on huono tehdä lumiukkoakaan. Ei se sovellu tähän hommaan kovin hyvin. Lumitykit mäessä käynnistettiin kuitenkin viikonloppuna. Paunonen kertoo, että normaalisti rinnettä lumetetaan kolmen viikon ajan ennen kuin mäki on valmis avattavaksi. — Pakkanen ja tuuli vaihtelevat. Ne vaikuttavat siihen tulokseen. Käynnissä oleva pitkä pakkasjakso tietysti miellyttää laskettelukeskusyrittäjää. Viime vuonna kausi Myllymäessä aukesi vasta tammikuun puolella. — Ei ole poikkeuksellista, että lunta tehdään näin aikaisin. Se ei ehkä ole niin normaalia, että pakkasta on yhtäjaksoisesti näin pitkään. Meillä alkaa kohta tulla viisi vuorokautta yhtäjaksoista lumetusta. Avajaisajankohtaa Paunonen ei vielä osaa ennustaa. Arvaamaton sää saattaa muuttaa suunnitelmia vielä moneen kertaan. — Niin pitkään kuin sää sallii pyrimme lunta tekemään.. Huhtiniemen laskettelukeskuksessa Lappeenrannassa lumitykkejä ei käytetä. Mäen kunnossapidosta vastaava Tommi Nakari sanoo, että avajaisajankohta on luonnonvoimien armoilla. Apua mäen lumitilanteeseen saadaan sentään Vanhalta kentältä, jolta aurattuja lumia tuodaan mäkeen. — Sillä lumetamme mäkeä. Niin saadaan kautta vähän pidemmäksi. Aivan vielä Lappeenrannassa ei siis laskettelemaan päästä, mutta ennusteiden mukaan pitkälle ensi viikkoon jatkuva pakkasjakso lupaa hyvää ainakin lumitykeille. Lue koko uutinen:

