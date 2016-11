Uutinen

Etelä-Saimaa: Pääministeri Sipilä oli varautunut Trumpin voittoon: ”Ei vaikutusta Suomen turvallisuuteen” Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo yllättyneensä Donald Trumpin voitosta Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Hän oli kuitenkin varautunut myös siihen vaihtoehtoon. — Olin varautunut siihen, sillä gallupit olivat brexitissäkin pielessä. Tulos on hyvin selvä, ja sitä kaikki kunnioitamme, se on selvä. Sipilä vastaili toimittajien Donald Trumpin vaalivoittoon liittyviin kysymyksiin aamupäivällä keskiviikkona. Sipilä kertoi presidentti Sauli Niinistön ehtineen jo onnitella Trumpia vaalivoitosta. Sipilä itse oli lähettänyt onnentoivotuksensa varapresidentiksi nousevalle Mike Pencelle. — Lähdemme rakentamaan suhteita uuteen hallintoon. Olen esittänyt varapresidentille toivomuksen tapaamisesta onnitteluiden yhteydessä, Sipilä sanoi. — Suomelle on tärkeää, että kahdenväliset suhteet jatkuvat ja niiden hyvä rakentaminen jatkuu yhdessä. Yhteistyön halutaan jatkuvan. Sipilä ei näe Trumpin valinnan vaikuttavan Suomen turvallisuuteen. Hänestä muutos on myös mahdollisuus. — Ei sillä ole vaikutuksia Suomen turvallisuuteen. Jatkumo turvallisuuspolitiikassa tulee jatkumaan. Itämeren alueella Suomi on turvallisuuden tekijä ja luomme vakautta Ruotsin kanssa omilla toimillamme. — Muutos on aina mahdollisuus. Erityisesti Syyrian tilanteessa ratkaisun avaimet ovat Yhdysvaltojen ja Venäjän käsissä. Toivottavasti muutosta käytetään hyödyksi. Lue koko uutinen:

