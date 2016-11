Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuoret ottivat Ohjaamon hyvin vastaan Nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelu Ohjaamo on otettu hyvin vastaan Etelä-Karjalassa. Kyseessä on neuvonta- ja työllistymispalveluja sekä harrastetoimintaa tarjoava toimipiste. Hankkeen projektipäällikkö Sirpa Räikkönen katsoo, että palvelut ovat kohdanneet nuorten tarpeet onnistuneesti. Myös nuorilta saatu palaute on ollut positiivista. Räikkönen kertoo, että toiminta on saanut nuorilta kouluarvosanaksi yli yhdeksän niin Lappeenrannassa kuin Imatralla. Palaute kerätään kahdesti vuodessa. Räikkösen mukaan nuoret pitävät Ohjaamoa hyödyllisenä ja hyvin järjestettynä. Neuvontaa on tarjolla jokaisen tarpeisiin. — Ohjaamon tarkoitus on tulla lähelle nuoria. 19-vuotiaat Emilia Kankaanpää ja Joni Pakarinen löysivät Lappeenrannassa toimivan Ohjaamon nuorten tiedotuspisteen Verkon lopetettua toimintansa. — Päätin mennä katsomaan, mitä Monarilla tapahtuu, kun siellä käy niin paljon nuoria, Pakarinen kertoo. Kummatkin nuoret ovat käyneet Ohjaamossa melko säännöllisesti ja pitäneet sitä viihtyisänä vapaa-ajanviettopaikkana. — Ohjaamosta saa neuvoja jokaiseen asiaan, Kankaanpää pohtii. Lappeenrannan Ohjaamo on auki tiistaista perjantaihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Nuoret%20ottivat%20Ohjaamon%20hyvin%20vastaan/2016121470870/4