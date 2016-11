Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuijamaan susi ammuttiin Saimaan kanavan laidalle Nuijamaalla talojen pihoissa ja pihojen liepeillä tänä vuonna taajaan liikkunut susi kaadettiin viime perjantaina. Susi kaatui illansuussa Kansolassa Saimaan kanavan laidalla. — Se oli käyttänyt Kansolan läppäsiltaa kulkutienään, ja ilmeisesti siksi sitä tiedettiin tarkkailla siellä, kertoo rikosylikonstaapeli Antti Kaipia, joka on poliisin yhdyshenkilö suurriista-asioissa. Suden lopetti poliisille suurriistavirka-apua antava metsästäjien porukka. Nuijamaalla on tehty kesän ja syksyn mittaan yksittäisiä susihavaintoja sekä havaintoja susikaksikosta. Läheltä rajaa on havainto myös kahden aikuisen ja neljän nuoren suden porukasta. Kaipia uskoo vahvasti, että nyt ammuttu susi on juuri pihapiireissä liikuskellut yksilö. — Jäljistä ja kuvista päätellen kyseessä on sama susi. Sillä ei ollut luontaista arkuutta ihmistä kohtaan, koska se oli käynyt pihoilla ja niiden liepeillä jo pidemmän aikaa. Kaipia kertoo poliisin saaneen kritiikkiä siitä, että sutta ei ennen ampumista yritetty karkottaa, kuten suden kannanhoitosuunnitelma edellyttää. — Karkotusaseen kanssa pitäisi olla juuri oikeassa pihapiirissä silloin kun susi siellä vierailee. Siihen ei oikein ole mahdollisuuksia. Luonnonsuojeluliitossa ja Suomen susi -yhdistyksessä arvostellaan sitä, että poliisi kuunteli kaatolupapäätöksessä vain riistapiirejä. Eri intressipiireistä koostuva reviirityöryhmä ei kokoontunut ennen kaatomääräystä. Carita Lintula Suomen susi -yhdistyksestä kertoo, että havaintorekisterien perusteella rajalauma elelee enimmäkseen Venäjän puolella. Kaksi metsästystä johtavaa sutta on käynyt etsimässä ravintoa Suomen puolella. — Jos laumasta tapettiin metsästyksen johtaja, lauman dynamiikka menee sekaisin ja tulee vain lisää yksittäisiä juoksentelevia susia, Lintula Suomen pelkää. Poliisi ei tiedottanut kaatomääräyksestä eikä kaadosta oma-aloitteisesti. Kaipia perustelee sitä sillä, että toimijoille haluttiin taata rauha. — Taannoin Haminassa jahdattiin koirasutta ja siitä kerrottiin etukäteen. Varmaan sata innokasta metsästäjää ilmestyi paikalle pyssyineen. Kaadetun suden ruho on matkalla elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkittavaksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Nuijamaan%20susi%20ammuttiin%20Saimaan%20kanavan%20laidalle%20/2016121466841/4