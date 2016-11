Uutinen

Etelä-Saimaa: Nokkakolari Luumäellä, peräänajo Savitaipaleella Kaksi pakettiautoa ajoi nokkakolarin aamupäivällä Luumäen Toikkalantiellä. Vakavia vahinkoja ei sattunut. Törmäyspaikalla on Kuutostien remonttiin liittyvä siltatyömaa, ja kummallakin autolla oli pelastuslaitoksen mukaan hyvin hidas vauhti. Mikkelintiellä Savitaipaleella oli peräänajo, missä rekka töytäisi henkilöautoja. Tässäkään törmäyksessä ei sattunut vakavia vahinkoja. Ei ole tietoa, onko onnettomuuksiin osuutta huonolla ajokelillä, mikä on rassannut raskasta liikennettä. Aamuyöstä rekka juuttui mäkeen Kuutostiellä Taavetin lähellä ja aamulla rekka jäi jumiin Mikkelintielle Savitaipaleella. Sieltäkin rekka on saatu jo pois. Lue koko uutinen:

