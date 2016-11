Uutinen

Etelä-Saimaa: Mansikkalan koulukeskus nousee todennäköisesti tuttuun paikkaan Mansikkalan uusi koulukeskus rakennetaan suurella todennäköisyydellä Mansikkalan nykyisen koulukiinteistön paikalle. Nykyinen koulu tyhjeni keväällä sisäilmaongelmien takia ja tullaan purkamaan. Imatran vs. hyvinvointijohtaja Harri Valtasolan mukaan muut tonttivaihtoehdot ovat epätodennäköisiä, mutta eivät nekään täysin poissuljettuja. — Mitään ei ole lyöty lukkoon. Pidän kuitenkin epätodennäköisenä, että paikka muuttuu. Nykyinen tontti ei ole aivan ongelmaton rakentamisen kannalta. Suljetussa koulukiinteistössä toimii edelleen Saimaan tukipalvelujen aluekeittiö. Myös ruokala ja liikuntasali ovat edelleen Mansikkalan yläkoulun sekä Imatran yhteislukion käytössä. Harri Valtasolan mukaan tällaiset käytännön ongelmat on vain kyettävä ratkaisemaan. Koulukeskuksen lähempi suunnittelu käynnistyy lähiaikoina, kertoo Imatran YH-rakennuttajan toimitusjohtaja Kari Ahonen. Investoinnin toteutustavaksi harkitaan elinkaarimallia, josta ei Imatralla ole vielä aiempaa kokemusta. Muualla maassa kokemuksia on Ahosen mukaan sitäkin enemmän. Hänen mukaansa elinkaarimalli soveltuu koulurakentamiseen erinomaisesti. Silloin koko investoinnista ja rahoituksesta vastaa sopimuskumppani. Toinen vaihtoehto on rakentaa koulukeskus Imatran kaupunkikonsernin omaan taseeseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Mansikkalan%20koulukeskus%20nousee%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20tuttuun%20paikkaan/2016521466887/4