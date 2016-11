Uutinen

Etelä-Saimaa: Maakuntakirjaston purkuselvittely tyrmistyttää ja innostaa Lappeenrannan kaupunki selvittää, voiko maakuntakirjaston ja Monarin tontit myydä liike- ja asuinrakentamiseen. Toiminnat voisi silloin siirtää vaikka kauppakeskukseen. Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen korostaa, että ennen peruskorjausta on hyvä selvittää muutkin, mahdollisesti edullisemmat vaihtoehdot. Kirjastotoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry toteaa, että uudenlaisella suunnittelulla kirjastolle riittäisi nykyistä pienempi neliömäärä toiminnallisuuden ja viihtyvyyden yhtään kärsimättä. Nykyinen sijainti on Pötryn mukaan kuitenkin loistava. Kauppakeskuskirjastot ovat jopa kaksinkertaistaneet kirjastojen kävijämäärän. Vuonna 1974 valmistunut kirjasto on kaupungin rakennushistoriaselvityksen mukaan paikallisesti merkittävä ja arkkitehtonisesti arvokas rakennus. Etelä-Karjalan museon rakennustutkijan Laura Hesson mukaan Erkki Pasasen suunnitteleman rakennuksen purkaminen ei olisi läpihuutojuttu. — Se vaatisi vakavaa harkintaa. Ulkoasu on karu, mutta sisätilat hienot: avoimet ja valoisat. Lappeenrannan kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Olli Saarela (sd.) suivaantui kirjaston purkuselvittelystä, semminkin, kun asia tuli kulttuuripäättäjälle aivan puun takaa. — Toimintatapa tässä asiassa on täysin hanurista. Kaupunki on toiminut tässä vanhakantaisen kulttuurin mukaan, arvioi Saarela. Saarelan mielestä on kaukaa haettua väittää, että Monarin mahdollisen purkamisen takia pitää harkita kirjastonkin purkamista. Saarelan mielestä on jo teatterin takia nähty, että kauppakeskustilat voivat tuoda ”vuokrapommin”. Maakuntakirjaston mahdollisen purkuvaihtoehdon tutkiminen tyrmistyttää entistä Lappeenrannan kaupunginarkkitehtia, Seppo Ahoa. — Kirjaston purkaminen olisi turhaa, järjetöntä ja ennen kaikkea sivistymätöntä. Ahon mukaan kaupungissa ei enää ole ketään, joka miettisi kaupunkikuvallisia, arkkitehtonisia ja esteettisiä kysymyksiä. — Kaupungilta on karannut mopo käsistä, ehdottomasti. Ahneus vallitsee, eikä ole enää alkeellisintakaan käsitystä siitä, mitä kaupungin pitää olla. Erkki Jouhki, kaupungin edellinen kaupunginarkkitehti puolestaan toteaa, ettei pääkirjasto ole niitä kauneimpia rakennuksia. — Kirjasto on kaupunkilaisille erittäin tärkeä ja eniten käytetty julkinen palvelu. Sille voisi hakea tehokkaamman ja kaupungin talouden kannalta nykyistä paremman ratkaisun. Lue lisää päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Maakuntakirjaston%20purkuselvittely%20tyrmistytt%C3%A4%C3%A4%20ja%20innostaa%20/2016121466973/4