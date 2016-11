Uutinen

Etelä-Saimaa: Maakunta peittyi lumeen — ajokeli erittäin huono Etelä-Karjalaan ropsahti runsaasti lunta viime yönä. Sitä on aurattu pois teiltä ja kotipihoilla myös kuorittu pois autojen päältä. Tiet ja kadut ovat edelleen maakunnassa monin paikoin lumisia, ja lisää lunta on luvassa. Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa lumisateen ja pöllyävän lumen takia. Toistaiseksi huono keli on jumittanut Etelä-Karjalassa raskasta liikennettä. Pelastuslaitoksen mukaan muita isompia liikennevahinkoja ei ole tullut tietoon. Lue koko uutinen:

