Etelä-Saimaa: Luovutetun Karjalan kirkonkirjat sähköiseen talteen — tietokannan aukot täyttyvät viimein Luovutetun Karjalan kirkonkirjojen tallennus digitaaliseen muotoon saadaan loppuun kolmessa vuodessa. 1600-luvulta asti säilyneitä kirkonkirjoja on koottu Karjala-tietokannaksi, jota muun muassa sukututkijat voivat käyttää. Karjala-tietokannan kokoaminen alkoi 30 vuotta sitten, ja koossa on jo 90 prosenttia aineistosta. Loput ovat vanhimpia ruotsin- ja venäjänkielisiä kirkonkirjoja. Niiden tallentamista on jumittanut rahapula. Nyt tallennus vauhdittuu kolmevuotisessa hankkeessa, joka maksaa 1,3 miljoonaa euroa. Tietokannan valmistuminen varmistui kun opetus- ja kulttuuriministeriö tuli hankkeen päärahoittajaksi. Tallennuksen tekee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitalia-yksikkö Mikkelissä. Kirkonkirjat ovat Mikkelin maakunta-arkistossa, ja Karjala-tietokantaa ylläpitää Karjala-tietokantasäätiö. Se luovuttaa valmiin tietokannan Kansallisarkistolle tieteellisen tutkimuksen, sukututkimuksen ja kansalaisten käyttöön. Valmis Karjala-tietokanta sisältää noin 11,5 miljoonaa henkilötietuetta eli tietoja esimerkiksi ihmisten syntymästä, ripille pääsystä ja solmituista avioliitoista. Tallennuksen loppuun viemisen mahdollistavan hankkeen rahoittajia ovat ministeriön lisäksi Suomen kulttuurirahasto, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan kulttuurirahasto ja Suomen evankelisluterilainen kirkko. Lue koko uutinen:

