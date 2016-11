Uutinen

Etelä-Saimaa: Lunta tuli Etelä-Karjalaan ehkä enemmän kuin mittarit kertovat Etelä-Karjalan lumipeite kasvoi yönseutuna eniten maakunnan eteläosissa, mutta eniten lunta on pohjoisosissa. — Parikkalassa on lunta nyt 17 senttiä ja Lappeenrannassa 13 senttiä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela kertoo maakunnan lumimittareiden lukemia. Viimeisen vuorokauden sademäärä on mittarien mukaan ollut Lappeenrannan Lepolassa 8,6 milliä ja Parikkalan Koitsanlahdessa 3,6 milliä. Korpelan mukaan lukemat ehkä aliarvioivat Etelä-Karjalan lumitilannetta. — Sitä on vähän hankala arvioida kun lumisade tulee tuulen kanssa. Lukema riippuu siitä, miten se mittaripönttöön osuu. Nyrkkisäännön mukaan yksi milli sadetta tuottaa sentin lunta, Korpela kertoo. — Pakkaslunta voi tulla enemmänkin, koska sen hiutalekoko on isompi. Yönseudun lumisateet osuivat Etelä-Karjalaan, koska ne tulivat Laatokan suunnalta. Korpelan mukaan maakuntaan tulee tänään lisää lunta. — Määrä vaihtelee paikallisesti, mutta paikoin voi tulla viisi senttiä tai enemmänkin. Eteläisimmässä Suomessa on toistaiseksi paksumpi lumipeite. — Uudenmaan rannikkoseudulla lunta on parikymmentä senttiä, eniten Hangossa, missä sitä on 23 senttiä, Korpela kertoo. Lue koko uutinen:

