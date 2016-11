Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Puralassa rengastettu kehrääjä löytyi 2 600 kilometrin lennon jälkeen — metsästäjä ampui 77 grammaa painaneen linnun Heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2015 Juhani Tasihin nappasi verkostaan täysi-ikäisen kehrääjäkoiraan Lappeenrannan Puralassa. Tasihin rengasti linnun ja vapautti sen. Kuluvan vuoden lokakuussa posti kantoi Tasihinille kirjeen Suomen Rengastustoimistolta. Kirjeen lomakkeelta selvisi, että hänen rengastamansa lintu oli löytynyt kuolleena Kreikasta vain reilu kuukausi rengastuksen jälkeen. Löytöpaikka sijaitsi 2 600 kilometrin päässä rengastuspaikasta. Viesti ulkomailta oli Tasihinille iloinen yllätys, sillä vuodesta 2004 lähtien hän on rengastanut 800 lintua, mutta yhtään ilmoitusta löydöistä Suomen ulkopuolelta ei ollut tullut. — Syystä tai toisesta ilmoitus tuli vasta vuoden päästä löytymisestä. Rengastustoimistot välittävät näitä tietoja. Suomessa kaikki tieto menee Rengastustoimistoon, joka informoi rengastajia. Kehrääjä oli jossakin vaiheessa rengastamisen jälkeen lähtenyt tekemään syysmuuttoa. Se löytyi 16. syyskuuta 2015, kun metsästyskoira kantoi sen isännälleen Lavriossa, Attikan maakunnassa Kreikassa. — Se on ollut läpikulkumatkalla kohti etelää, Tasihin arvelee. — Kehrääjä talvehtii kaukana Suomesta, jopa noin 9 000 kilometrin päässä eteläisessä Afrikassa. Harvinainen löytö Suomessa rengastetuista linnuista tehdään vuosittain kymmeniätuhansia ilmoituksia. Luonnontieteellisen keskusmuseon tilastojen mukaan vuonna 2015 rengaslöytöjä ilmoitettiin noin 33 000, mutta lukemat vaihtelevat vuosittain runsaasti. Huippuvuosina löytöjä on ollut liki 50 000. Suurin osa löydöistä tehdään kotimaassa ja lähellä rengastuspaikkaa, sillä vain 11 prosenttia löydöistä on ulkomailta. Ulkomailta löydettyjä, Suomessa rengastettuja kehrääjiä ei Rengastustoimiston tietokannasta juuri löydy. Kreikan lisäksi yksi on tavattu eteläisessä Afrikassa. Löytöjä on kaksi myös Baltiassa. Tasihinille lähetetyn ilmoituslomakkeen perusteella hänen rengastamansa kehrääjä löytyi Kreikasta alueelta, jossa metsästetään viiriäisiä. Linnun löytänyt ateenalaismies uskoo metsästäjän ampuneen linnun. — Nähtävästi etelässä pyydetään lintuja enemmänkin. Syksyisin sinne alueelle tulee lintuja valtavat määrät, ja niitä saatetaan räiskiä aika tavalla. Tasihin punnituksen mukaan lintu painoi rengastushetkellä 77 grammaa. — Pitkin muuttoreittiä lintu vähän nostaa painoaan, mutta ei siitä kauheasti soppaa tule, hän naurahtaa. Lue koko uutinen:

