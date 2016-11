Uutinen

Etelä-Saimaa: Lahdelle ammattikorkeakoulun oma kampus on kynnyskysymys Samalla kampuksella toimivat Lappeenrannan tekninen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistetään myös hallinnollisesti. Prosessi Saimaan ammattikorkeakoulun osakkeiden siirtämisestä kunnilta yliopiston omistukseen on parhaillaan käynnissä. Lahden ammattikorkeakoulun omistajat ovat myös valmiita syventämään yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Lahti on ainoa Suomen suurista kaupungeista, jolla ei ole omaa yliopistoa. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan se korostaa Lahden ammattikorkeakoulun merkitystä kaupungille. — Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu on toiminut Lahdessa yli 20 vuotta ja se on lisännyt toimintaansa täällä. Lappeenrannan tekninen yliopisto on meille tärkeä ja toinen hyvin tärkeä toimija täällä on Helsingin yliopisto, Myllyvirta sanoo. — Meillä on ollut keskusteluja kumppanuudesta ja toivomme, että LUT:n läsnäolo Lahdessa vahvistuisi. Lahden kaupungin strategiset painopisteet ja ammattikorkeakoulun keskeiset panostusalueet ovat lähes samoja kuin LUT:lla, hän jatkaa. — Me olemme hyvin aktiivisia näissä yhteistyökuvioissa eri yliopistojen kanssa. Jos yhteistyön vauhdittamien edellyttää jonkinlaista ristiinomistusta, olemme valmiita siitäkin keskustelemaan. Meille oma kampus ja se, että Lahden ammattikorkeakoulu toimii tällä alueella ovat hyvin tärkeä asia, Myllyvirta vastaa kysymykseen organisaatioiden yhdistämisestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Lahdelle%20ammattikorkeakoulun%20oma%20kampus%20on%20kynnyskysymys/2016121466902/4