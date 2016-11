Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuutostien jumi aukesi — Ylämaalla on rekan peräkärry ojassa Liikenne sujuu taas normaalisti Kuutostiellä Luumäellä. Siellä oli jumiin jäänyt rekka tuntikausia tien tukkeena, mutta nyt tilanne on ohi, kertoo Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskus. Savitaipaleen keskustan lähellä Mikkelintielle jumin jäänyt rekka haittaa edelleen liikennettä. Toinen kaista on käytössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ohjauksessa. Vaalimaantiellä on jäänyt rekka jumiin Ylämaan Villalan risteyksen kohdalla. Siellä tilanteesta ei ole haittaa liikenteelle. Rekan nuppi on tien laidassa, peräpuoli ojassa. Poliisin ja pelastuslaitoksen mukaan rekkojen juuttumiset ovat toistaiseksi olleet pahimmat haaverit Etelä-Karjalan lumisiksi muuttuneilla teillä. Maakunnassa on varoitus erittäin huonosta ajokelistä. Lue koko uutinen:

