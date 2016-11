Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuiva pakkaslumi on helppo poistaa — Aurat kolistelleet Lappeenrannassa aamuyöstä lähtien Aura-autot ovat kolistelleet Etelä-Karjalan teillä ja kaduilla aamuyöstä alkaen. Lappeenrannassa kadut on käyty kertaalleen läpi, kertoo kaupungin vastaava tiemestari Matti Himmi. Hänen mukaansa keliolot auraukseen ovat hyvät ja yöllä tullut lumi on kuivaa pakkaslunta, jota on helppo poistaa. Kun lumi on höttöä, sitä näyttää olevan enemmän kuin sitä oikeasti on. — Sademäärä oli 10—12 milliä. Lumen määrä riippuu myös siitä, miten tuuli on käynyt. Himmin mukaan lumisade alkoi yöllä itärajan suunnalta. — Laatokan kosteus putosi tänne lumena. Lue koko uutinen:

