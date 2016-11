Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Valepukki-Trump pettää KKK:n Ei huolta: Ydintuho ei uhkaa 20. tammikuuta. Silloin virkavalansa vannova Donald Trump ei ole niin huono presidentti kuin millaisena hän on itsensä esittänyt. Ääripopulisti puhui mitä puhui päästäkseen valtaan. Vaikka presidentiksi nimitetään paatunut valepukki, tyhmä hän ei ole. Älykkyyttä osoittaa kyky valita oikeat valheet ja tietoisuus siitä, että totuudella ei ole enää mitään väliä politiikassa. Äänensävy oli muuttunut jo vaalienjälkeisessä kiitospuheessa. Vankilalla uhkaamisen sijaan sovitteleva Trump kiitti Hillary Clintonia ja tarjosi entisille vastustajilleen yhteistyötä yli puoluerajojen. Yhdysvallat ottaa askeleita siihen suuntaan, mitä Trump on luvannut, mutta suurin osa levottomista puheista jää puheiksi. On melko epätodennäköistä, että vaalivoittaja alkaa nakkelemaan ydinpommeja minne sattuu tai heivaamaan vääräuskoisia maasta. Trumpille tukensa antanut Ku Klux Klan (KKK) joutuu pettymään. Ovensuukyselyjen mukaan Trumpin äänestivät valtaan kouluttamattomat, valkoiset duunarit. Keskiviikkona sosiaalisessa mediassa kiersi kaavio nuorten äänestäjien kannatuksesta aivan kuten Britannian EU-äänestyksen jälkeen kesäkuussa. Enemmistö nuorista kannatti Hillary Clintonia ja Britannian EU-jäsenyyttä, kun Trumpia ja Brexitiä äänestivät vanhat ja keski-ikäiset. Kuten Brexit, myös Trumpin voitto kertoo ihmisten tympääntymisestä perinteiseen politiikkaan. Mitä tahansa muutos on parempi kuin nykytilanne, ja muutoksen eteen ollaan valmiita ottamaan suuriakin riskejä — esimerkiksi äänestämään Trumpin kaltaista populistia. New York Timesin mukaan republikaanien kannatus vuoden 2012 presidentinvaaleihin nähden kasvoi eniten kouluttamattomien valkoisten keskuudessa. Trump käänsi aiemmin demokraatteja äänestäneitä teollisuusosavaltioita taakseen hämmentävän hyvin. Muutoksen puolesta äänestettiin myös niissä duunariosavaltioissa, joista teollisuus ei ole kaikonnut, ja siitä huolimatta, että Yhdysvaltain taloudella menee kohtuullisen hyvin. Köyhät yhdysvaltalaiset näyttävät antaneen äänensä Clintonille. Naiset suosivat Clintonia hieman enemmän kuin Barack Obamaa edellisissä vaaleissa, mutta eivät kääntyneet massoittain Trumpia vastaan tämän naispuheista huolimatta. Jotkut Obamaa kannattaneet vähemmistöjen edustajat eivät puolestaan innostuneet Clintonista. Valtaa tuoreella presidentillä on paljon, koska sekä kongressi että senaatti ovat republikaanien hallussa. On todennäköistä, että Yhdysvallat ryhtyy suojelemaan omia etujaan aiempaa enemmän. Kuten hän on luvannut, Trump yrittänee neuvotella kauppasopimukset uudelleen ja haistattaa pitkät ympäristöasioille. Suomea kiinnostaa vetäytyykö Yhdysvallat Euroopasta. Yhdysvallat tuskin hylkää Nato-kumppaneitaan kokonaan ja Venäjä-pakotteiden poistuminen hyödyttäisi Suomen taloutta, mutta sisäänpäinkääntyvä Yhdysvallat jättäisi Suomen aiempaa turvattomampaan tilanteeseen. Neljän vuoden kuluttua Yhdysvallat valitsee uuden presidentin. Trump on silloin 74-vuotias. Nähtäväksi jää, mitä Trumpia nyt äänestäneet tekevät, kun suuret lupaukset eivät toteudukaan. Äänestävätkö he seuraavaa ääripopulisita, vai hylkäävätkö he politiikan kokonaan? Trumpin kannattajien tyytymättömyys ja menneisyydenkaipuu ei katoa mihinkään neljässä vuodessa. Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän Uutistoimiston esimies.

