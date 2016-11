Uutinen

Etelä-Saimaa: Koko maailma yllättyi: Trump matkalla voittoon Eri medioiden ennusteiden mukaan republikaanien Donald Trump valitaan erittäin todennäköisesti Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Demokraattien Hillary Clintonin asemat ovat romahtaneet ennusteissa ääntenlaskennan edetessä. Vaalin tulos selviää hyvin pian. Tulosta ennustavat New York Times ja Fivethirtyeight antavat molemmat suuren todennäköisyyden Trumpin voitolle. Lue lisää ennusteista täältä. CNN:n arvion mukaan Trump on voittanut 238 valitsijamiestä ja Clinton 215. Voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä. Juuri tällä hetkellä jännitetään muutamaa vaa’ankieliosavaltiota, joiden ääntenlaskenta on kesken. Jos Clinton häviää yhdenkin Yhdysvaltain pohjoisosien perinteisistä teollisuusosavaltioista, Trump voittaa. Trump on johdossa kahdessa näistä. Lue koko juttu Helsingin Sanomista. New York Timesin politiikan toimituksen Twitter-tilillä seurataan tulostilanteen etenemistä: Lue koko uutinen:

