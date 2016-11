Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesälenkkarit ovat kylmät — "Nyt ei ole vielä talvi" Saimaan ammattiopiston pihalla on kylmä. Mittari näyttää seitsemää astetta, mutta kuusi metriä sekunnissa puhaltava koillisviima saa ilman tuntumaan 15 asteiselta. Viivi Avelin ja Helmi Leino ovat tulossa ruokalasta. Molemmilla on talveen sopivat takit, mutta Avelinilla on jalassa kesälenkkarit. — Ne ovat kylmät, mutta en ole vielä ehtinyt ostaa talvikenkiä. Osaan kyllä pukeutua talveen, mutta nyt ei ole vielä talvi, sanoo Avelin Viima kuitenkin vähän hytisyttää nuoria naisia. Opiston pihalla haastatellut nuoret sanovat osaavansa pukeutua talven kylmiin säihin. — Kyllä minä osaan pukeutua talveen ja sitten pannaan enemmän päälle, kun tarvitaan. Jalassakin on talvilenkkarit, sanoo Lotta Pietarinenkin. Moni tosin toteaa, ettei talvi ole vielä oikeasti alkanut. Lue koko uutinen:

