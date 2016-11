Uutinen

Etelä-Saimaa: Keikkatauolta palannut Nopsajalka esiintyy Lappeenrannassa — laulaa jo toista kertaa Kaamospuhalluksessa Suomalaisen rytmimusiikin pioneeri Nopsajalka palasi noin vuoden mittaiselta keikkatauoltaan lokakuun alussa. Lappeenrannassa hän esiintyy kahdesti perjantaina, ensin Kaamospuhalluksesa ja myöhemmin illalla ravintola Totemissa. Nopsajalka on vuodesta 1999 järjestetyn Kaamospuhalluksen historian ensimmäinen artisti, joka on päässyt tapahtuman pääesiintyjäksi kahdesti. Edellisen kerran hän esiintyi tapahtumassa vuonna 2011. Päihteettömässä tapahtumassa esiintymistä nopsajalka kuvailee freesimmäksi kuin baarikeikkaa. — Nuorisolle on kiva vetää, nuoret elävät aidosti mukana ja olo on raikkaampi, kun tulee keikalta pois. Keikkatauollaan Nosajalka ei suinkaan ollut erossa musiikista. Hän teki uuden EP:n, jonka ensimmäinen singlelohkaisu Nosta mua on noussut yhdeksi Nopsajalan uran isoimmista hiteistä. Kappaletta on striimattu musiikin suoratoistopalveluissa jo lähes platinalevyn edestä. Viiden kappaleen mittainen Armada EP julkaistaan 25. marraskuuta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Nopsajalka Kaamospuhalluksessa Lappeenrannan urheilutalossa ja ravintola Totemissa Lappeenrannassa pe 11.11. Lue koko uutinen:

