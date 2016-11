Uutinen

Etelä-Saimaa: Kampanjapäällikkö: Clinton ei myönnä tappiotaan – ”Tilanne on liian tiukka, että tulos voitaisiin julkistaa” Demokraattien presidenttiehdokaan Hillary Clintonin kampanjapäällikkö puhui yhdeksän aikaan aamulla Clintonin vaalivalvojaisissa New Yorkissa. Podesta painotti, että vaalitulos ei ole vielä selvä. Hänen mukaansa Clinton ei aio myöntää tappiotaan tai puhua kannattajilleen tänään. — Voimme odottaa vielä hieman pidempään. Ääniä lasketaan yhä, ja kaikkien äänien tulee merkitä, Podesta sanoi. — Tilanne on useissa osavaltioissa liian tiukka, että tulos voitaisiin julkistaa, joten tänään meillä ei syytä sanoa enempää. Podesta kehotti Clintonin kannattajia menemään kotiin nukkumaan, ja odottamaan, että äänet saadaan laskettua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/09/Kampanjap%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6%3A%20Clinton%20ei%20my%C3%B6nn%C3%A4%20tappiotaan%20%E2%80%93%20%E2%80%9DTilanne%20on%20liian%20tiukka%2C%20ett%C3%A4%20tulos%20voitaisiin%20julkistaa%E2%80%9D/2016121468820/4