Uutinen

Etelä-Saimaa: CNN: Hillary Clinton myönsi tappionsa — Donald Trump on Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump valitaan Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto AP ja Bloomberg. Trumpia odotetaan parhaillaan puhumaan vaalitilaisuuteensa New Yorkissa. Hillary Clinton on myöntänyt tappionsa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Asiasta uutisoi televisiokanava CNN hetki sitten. CNN:n tietojen mukaan Clinton soitti hetki sitten republikaanien ehdokkaalle Donald Trumpille ja onnitteli tätä vaalivoitosta. Clintonin kampanjapäällikkö John Podesta kertoi vain hetkeä aiemmin Clintonin vaalitilaisuudessa, ettei Clinton aio myöntää tappiotaan vaali-iltana. Lue koko uutinen:

