Etelä-Saimaa: Yle: Lappeenrannan Monarilla oireita sisäilmaongelmista Lappeenrannan nuorisotalo Monarilla epäillään sisäilmaongelmia, kertoo Yle Lappeenranta. Sen mukaan mahdollisesti sisäilmasta johtuvaa oireilua on ilmennyt ainakin rakennuksen yläkerran kokoustiloissa. Monari on Lappeenrannan keskustassa pääkirjaston vieressä. Talossa on toistakymmentä työntekijää ja päivittäin 100—150 kävijää, kaupungin nuorisotoimenjohtaja Sirpa Räikkönen kertoo Ylelle. Vuonna 1981 valmistunut Monari on kaupungin peruskorjausta odottavien rakennusten listalla. Suunnitelmien mukaan Monarin remontti alkaisi vuonna 2018, mutta harkinnassa on myös rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella. Monarin toiminnot siirtyisivät mahdollisesti muualle. Lue koko uutinen:

