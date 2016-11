Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhdysvallat valitsee presidentin, suora tuloslähetys alkaa kello 2.30 Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntelasku huipentuu noin kello 2.00—6.00 keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Suoraa tuloslähetystä voi seurata oheisesta upotuksesta kello 2.30 alkaen. Yhdysvallat äänestävät demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin välillä. Kiihkeä, vuosia kestänyt kampanjointi on viimein ohi, ja tulokset selviävät aamuun mennessä. Suoran tuloslähetyksen lisäksi vaalien edistymistä kannattaa seurata amerikkalaismedioiden verkkosivuilta. Keräsimme linkkejä joidenkin suurten mediatalojen verkkosivuille: New York Times, New Yorkissa ilmestyvä sanomalehti. Washington Post, pääkaupunki Washingtonissa ilmestyvä sanomalehti. Los Angeles Times, Los Angelesissa ilmestyvä sanomalehti. ABC News, Yhdysvaltalainen televisiouutiskanava. CBS News, Yhdysvaltalainen televisiouutiskanava. CNN, Yhdysvaltalainen televisiouutiskanava. Fox News, Yhdysvaltalainen televisiouutiskanava. MSNBC, Yhdysvaltalainen televisiouutiskanava. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Yhdysvallat%20valitsee%20presidentin%2C%20suora%20tulosl%C3%A4hetys%20alkaa%20kello%202.30/20161645/4