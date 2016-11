Uutinen

Etelä-Saimaa: Traktori saa pyöriinsä sähkömoottorit Drive-hankkeessa — vauhtia toivotaan myös innovaatiosetelin käyttöön Etelä-Karjalassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään maakunnan yritysten kanssa. — Drive-hanke on esimerkki tutkimuksesta, josta syntyy uutta liiketoimintaa. Hankkeessa on kehitetty hybriditraktoria, jonka pyörän napoihin on asennettu sähkömoottorit, ammattikorkeakoulun vararehtori Kirsi Viskari kertoo. Drive on Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyöprojekti, kuten moni muukin yritysten kanssa tehtävä kehitystyö. Uusin työkalu yhteistyössä on 6 200 euron arvoinen innovaatioseteli, jolla pienet ja keskisuuret yritykset voivat ostaa palveluita oppilaitoksilta. — Se on julkista rahaa, jota yritykset hakevat Tekesiltä. Yritys voi käyttää sitä kaikenlaisen toiminnan, kuten innovaatioiden, kokeiluiden ja tuotteiden kehittämiseen, Kirsi Viskari kertoo. Viskarin mukaan maakunnan yritykset eivät ole vielä uutta seteliä löytäneet. Setelin tunnettavuutta parantaa Firmatiimi, joka on yliopiston ja tänä syksynä mukaan tulleiden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden viestintätiimi. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

