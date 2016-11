Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan charterissa on Maalahden verran tilaa SaiPa lentää tiistaina iltapäivällä tilauslennollaan Växjöhön jääkiekon CHL:n pudotuskierroksen toiseen osaotteluun. Lappeenrantalaiset voittivat ensimmäisen kohtaamisen viikko sitten 3—2. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi SaiPasta on sivussa Kalle Maalahti. Puolustaja on poissa tämän hetken arvion mukaan kuun vaihteeseen saakka. Frans Tuohimaa ja Ville Koho ovat jo olleet jäällä, mutta eivät vielä joukkueen mukana. Joona Jääskeläinen ja John McFarland kuuluvat kaartiin seurataan päivä kerrallaan. Keltapaitojen tukena Ruotsiin matkaa 50 kannattajaa. Paluu on edessä heti ottelun jälkeen keskiviikon vastaisena yönä. Kahdeksan parhaan joukkoon etenemiseen SaiPalle riittää tasapeli, yhden maalin tappiolla edetään jatkoerään. Voittaja kohtaa seuraavaksi joko Luganon tai ZSC Lions Zurichin. SaiPan valmentaja Ari Santanen odottaa Växjön karvaavan kotikaukalossaan erittäin aktiivisesti ja pelaavan suoraviivaisesti, mutta haluaa rohkeaa pelaamista myös omalta joukkueeltaan. — Ensimmäinen maali on siellä isossa roolissa. SaiPa on voittanut CHL:ssä kaikki ottelunsa, mutta Santanen ei usko, että se olisi kotimaista liigaa paineettomampi ympäristö. Levännyt lappeenrantalaisryhmä ainakin on, sillä joukkueella oli vapaata liigan tauolla tiistaista sunnuntaihin. — Jossain välissä pitää uskaltaa huilata, Santanen sanoi. Lue koko uutinen:

