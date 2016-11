Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajapatsaalla toisen pihaan autolla ajaneet ovat miehiä — ulosajon syyksi epäillään alkoholin lisäksi myös ylinopeutta Imatran Rajapatsaalla eilen sattuneeseen ulosajoon on todennäköisesti syynä myös ylinopeus. Henkilöauto ajoi ulos tieltä Rajapatsaankadun ja Kaskikadun risteyksessä maanantai-iltana. Auto päätyi pensasaidan läpi kyljelleen omakotitalon pihaan. Aikaisemmin on jo kerrottu, että alkoholilla epäillään olevan osuutta asiaan. Autossa oli kaksi henkilöä. He molemmat ovat miehiä. Miehet loukkaantuivat ulosajossa. Poliisi ei vielä ole selvittänyt kumpi miehistä ajoi autoa. — Epäiltyjä ei ole vielä kuultu, rikoskomisario Jyrki Hänninen sanoo tiistaina-iltapäivällä. Onnettomuuden tutkinta jatkuu. Tässä vaiheessa Hännisellä ei ole muuta tiedotettavaa asiasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Rajapatsaalla%20toisen%20pihaan%20autolla%20ajaneet%20ovat%20miehi%C3%A4%20%E2%80%94%20ulosajon%20syyksi%20ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20alkoholin%20lis%C3%A4ksi%20my%C3%B6s%20ylinopeutta/2016521464839/4