Etelä-Saimaa: Niki Tuulen ura vahvassa nousussa – ”Tavoite voittaa jossain vaiheessa maailmanmestaruus” Ratamoottoripyöräilyn World Supersporin MM-sarjaa ajava Niki Tuuli huokui tyytyväisyyttä sopimuksen julkistamisen jälkeen. Sopimus Kallio Racing -tallin kanssa oli looginen jatkumo pitkään jatkuneelle yhteistyölle. Tiimin kyvyt ja yhteishenki ovat vakuuttaneet nuoren Imatralaisen. — Olemme tehneet yhdessä pitkään hommia ja luotan täysin tiimin ammattitaitoon, kilpailukykyyn, sekä nautin hyvästä yhteishengestä. Kaikki tietävät mitä tekevät, kalusto on aina kunnossa ja hauskaakin on, joten tavoitteiden kannalta uskon tämän olevan hyvä ratkaisu, Tuuli sanoi Kallio Racingin tiedotteessa. — Uran tavoite on kehittyä, edetä ja lopulta voittaa jossain vaiheessa maailmanmestaruus. Kallio Racingin tallipäällikkö Vesa Kallio sanoo, että neljän vuoden työrupeama Tuulen kanssa on vakuuttanut tallin miehen kyvyistä. Kolme palkintopallipaikkaa kolmessa villillä kortilla ajetussa kilpailussa tämän kauden päätteeksi olivat viimeinen sinetti. — Nikin henkinen kantti ja ajamisen varmuus on tänä vuonna noussut sellaiselle tasolle, että realistinen ajatus MM-sarjaan osallistumisesta alkoi vahvistua. Emme lähde sarjaan nöyristelemään, vaan tavoitteet ovat villin kortin kisojen tulosten mukaisia: palkintopallisijoituksia ja Niki mukana mestaruustaistelussa. Tuuli ajaa vuonna 2017 täyden kauden Kallio Racingin Yamahalla. Lue koko uutinen:

