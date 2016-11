Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäen talous kääntyy nousuun Luumäki parantaa tulostaa ensi vuonna tuntuvasti. Ensi vuoden talousarvion antaman ennusteen mukaan viivan alle jää yli 650 000 euroa. — Me parannamme tulostamme lähes tuloveroprosenttiyksikön verran, kunnanjohtaja Anne Ukkonen laskee. Veronalennusta Ukkonen ei luumäkeläisille lupaa. Säästetyt eurot on tarkoitus käyttää investointivaraukseen, jolla kunta kattaa tulevia investointitarpeitaan. Luumäen kunnassa on tehty systemaattisesti töitä kunnan talouden tasapainottamiseksi. Vetoapua kunta saa ensi vuonna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä, jonka ensi vuoden maksuosuudet alenevat. Eksote saa kiitosta muiltakin kuntajohtajilta. Olemme käyneet tiheällä kammalla läpi myös kunnan omia menoja ja löytäneet sieltäkin vielä säästöjä, Ukkonen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/08/Luum%C3%A4en%20talous%20k%C3%A4%C3%A4ntyy%20nousuun%20/2016121462203/4